MASCARA : Arrestation de cambrioleurs et récupération d’objets volés

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la septième sureté urbaine de Mascara ont réussi à démanteler une bande de cambrioleurs, composée de trois individus âgés entre 21 et 22 ans, suite à trois plaintes reçues contre des inconnus ayant ciblé à la première victime une somme d’argent de l’intérieur de son domicile, et ont dépossédé à la deuxième victime d’un nombre de pigeons, tandis que la troisième victime avait perdu une somme d’argent et une quantité de tabac de l’intérieur de son local commercial. Une enquête a été ouverte, durant laquelle les éléments de la septième sureté urbaine ont réussi à identifier et arrêter les trois suspects, avec la récupération d’une quantité d’objets volés, à savoir une quantité de tabac. Une fois les procédures d’enquête accomplies dans les trois affaires, les suspects ont été présentés devant la justice qui a placé l’un d’eux en détention, alors que les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire.