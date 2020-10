MASCARA : Arrestation de 3 trafiquants de psychotropes

Les éléments de la Brigade de PJ de la 7 eme sûreté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter un trafiquant de substances psychotropes, âgé de 28 ans en flagrant délit de détention de 42 comprimés hallucinogènes, au niveau d’une rue du centre-ville de Mascara. Les investigations ont permis d'identifier ses deux fournisseurs, qui ont été eux aussi arrêtés, le premier en possession de 190 comprimés hallucinogènes dissimulés dans son sac-à-main, ainsi qu’une somme d’argent, et le second âgé de 41 ans, à bord d’un véhicule. La perquisition du domicile familial de ce dernier a permis de mettre la main sur 35 comprimés hallucinogènes dissimulés dans une armoire dans sa chambre, et de saisir une arme blanche de sixième catégorie (une épée). Les trois suspects ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention.