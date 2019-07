MASCARA : Arrestation de 3 dealers

Dans le cadre de la lutte contre les différents aspects de criminalité, notamment le trafic illicite de stupéfiants et psychotropes, les éléments de la Brigade de Recherches et d’Intervention relevant du Service de wilaya de police judiciaire de la Sûreté de Wilaya de Mascara ont réussi, durant la deuxième semaine du mois en cours, à neutraliser trois dealers de psychotropes, dont un enfant, âgés entre 17 et 28 ans, avec la saisie de 44 comprimés hallucinogènes et ce, suite à des renseignements indiquant qu’une vente de psychotropes avait lieu entre l’enfant et les deux suspects. Un plan parfait a été mis en place pour surveiller leurs mouvements, ce qui a permis de les arrêter en flagrant délit au niveau d’une ruelle de la ville. Une quantité de 44 comprimés hallucinogènes de diverses marques a été saisie, ainsi qu’une somme d’argent, revenu de ce trafic illicite. Les mis en cause ont été conduits au siège de la Brigade où une enquête a été ouverte. Une procédure judiciaire a ensuite été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice.