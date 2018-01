MASCARA : Arrestation de 06 individus et saisie de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes, les éléments des brigades de police judiciaire relevant de la Sureté de Wilaya de Mascara ont réussi à neutraliser 06 individus avec la saisie de 40 comprimés de psychotropes et des sommes d’argent fruit de cette activité illicite, lors de diverses opérations. En effet, les éléments de la première sureté urbaine ont arrêté un dealer âgé de 32 ans, lors d’un contrôle, effectué par les éléments du service, de l’identité du suspect qui se trouvait à bord d’un bus de transport de voyageurs. Une quantité de 16 comprimés de psychotropes a été retrouvée en sa possession, il a été conduit au siège du service où une procédure judiciaire a été instruite à son encontre. Par ailleurs, les éléments de la huitième sureté urbaine ont arrêté 03 individus âgés entre 19 et 22 ans, après exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite de l’un d’eux au niveau de la cité Kadi Merah. Il a été arrêté en compagnie de ses deux complices. Il avait en sa possession une somme d’argent, tandis qu’une quantité de 17 comprimés a été retrouvée sur les lieux. Les suspects ont été conduits au siège de la huitième sureté urbaine où une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre. D’autre part, les éléments de la quatrième sureté urbaine, ont arrêté, lors de patrouilles de sécurité à proximité de la cité administrative, deux individus âgés de 34 et 30 ans, avec la saisie de 07 comprimés de psychotropes en possession de l’un d’eux. Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice.