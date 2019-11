MASCARA : Arrestation d’un individu pour incendie volontaire

Le juge d’instruction près le Tribunal de Mascara a placé en détention, en fin de semaine, un individu impliqué dans un incendie volontaire et menace de mort, après avoir mis le feu dans une construction préfabriquée composée de 14 chambres à la base de vie de la société étrangère chargée de l’édification de logements, et dont les victimes sont au nombre de 17 individus résidents dans ladite construction. Les faits remontent à la nuit du 12 du mois en cours, lorsque le suspect qui se trouvait dans un état d’ébriété, a mis le feu dans ladite construction en menaçant de mort quelques victimes avec une arme blanche prohibée de sixième catégorie (un couperet). Les services de polices se sont rendus immédiatement sur les lieux, où ils ont procédé à l’arrestation du suspect. Le tribunal, a renvoyé le dossier du mis en cause à l’ins truction, qui a été placé en détention.