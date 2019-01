MASCARA : Arrestation d’un individu auteur de 2 vols

Les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la troisième Sureté Urbaine de Mascara ont réussi à arrêter un individu âgé de 53 ans impliqué, en compagnie d’un autre individu se trouvant en fuite, dans deux vols de l’intérieur de deux locaux commerciaux à Khessibia dans la ville de Mascara, où ils avaient mis la main sur une pompe à eau et un marteau électrique. Les faits remontent à la deuxième semaine du mois de janvier en cours, lorsque les deux victimes se sont présentées devant les services de la troisième sureté urbaine pour déposer plainte contre des individus inconnus ayant commis deux vols de l’intérieur de leurs locaux commerciaux. Les mis en cause ont dépossédé la première victime d’une pompe à eau, et ont ciblé un marteau électrique utilisé dans les travaux de construction dans le deuxième local. Les éléments de la Brigade ont réussi, après exploitation des vidéos des caméras de surveillance du quartier à identifier un des suspects, qu’ils ont immédiatement arrêté. Il a reconnu, durant l’enquête, avoir commis les deux vols en compagnie de son complice qui se trouve en fuite. Une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre du suspect arrêté, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice, qui l’a placé en détention.