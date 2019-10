MASCARA : Arrestation d’un dealer de stupéfiants

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la première sûreté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter un trafiquant de substances de psychotropes âgé de 23 ans, avec la saisie d’une quantité de 17 comprimés hallucinogènes et d’une somme d’argent, revenu de cette activité illicite, et ce suite à des renseignements parvenus aux éléments de la Brigade, indiquant que le suspect exploitait son domicile familial situé à Bab Ali pour stocker et revendre ces substances toxiques. Un plan parfait a alors été mis en place en mettant le suspect sous surveillance devant son domicile, où il a été aperçu entrain de remettre un objet suspect à un autre individu. Il a alors été arrêté en possession d’une somme d’argent. Les éléments du service ont ensuite procédé à la perquisition du domicile en question, ce qui a permis de saisir deux plaquettes contenant 17 comprimés hallucinogènes, ainsi qu’une paire de ciseaux utilisée dans le découpage et la préparation à la vente des substances psychotropes. Le mis en cause a donc été conduit au siège de la première sûreté urbaine où une procédure judiciaire a été instruite à son encontre, en vertu de laquelle, il a été présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention.