MASCARA : Arrestation d’un cambrioleur

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la huitième sureté urbaine de Mascara ont réussi à neutraliser un individu âgé de 25 ans, impliqué dans deux vols de l’intérieur d’un domicile, avec la récupération d’objets volés, et ce, suite à deux plaintes déposées par les victimes devant les services de la huitième sureté urbaine, indiquant avoir été victimes de cambriolage de leurs domiciles par le suspect ayant ciblé des vêtements, des chaussures, un téléphone portable, une somme d’argent et une cage avec deux oiseaux. Les éléments de la Brigade ont ouvert une enquête à travers laquelle les investigations ont été intensifiées, ce qui a permis d’arrêter le suspect et de procéder à la perquisition de son domicile, ce qui a permis de récupérer les dits objets volés. Les procédures d’enquête accomplies, le suspect a été présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention.