MASCARA : 95 véhicules et 78 motos mis en fourrière en septembre

Les interventions des différentes brigades de circulation de la sûreté de wilaya de Mascara ont durant le mois de septembre dernier contrôlé 7862 véhicules de différentes catégories, et rédigé 868 contraventions à travers lesquelles 172 retraits de permis ont été effectués. Il a été, enregistré également 136 délits routiers, et le placement de 95 véhicules dans le parc de la commune. Pour ce qui est de la lutte contre les comportements négatifs, des différentes formes de trouble et manœuvres dangereuses commises par les motocyclistes, les éléments des brigades de circulation routière relevant de la sécurité publique ont enregistré 9 accidents corporels et placé 78 motos en fourrière avec instruction de dossiers judiciaires transmis à la justice, pour les infractions au code de la route, dont 15 cas de non-port du casque, 8 cas de défaut d’attestation d’assurance, 9 autres cas d’invalidité de l’attestation d’assurance, 17 cas de défaut de présentation des papiers, et 18 cas de défaut d’attestation d’habilitation.