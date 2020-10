MASCARA : 718 mille quintaux d'olives prévus cette année

Selon le directeur de la chambre de l'agriculture de la wilaya de Mascara, Boualem Denna, une production de plus de 718 mille qx d'olives est prévue, notant que la campagne de cueillette des olives, qui se poursuit pour la deuxième semaine, est distinguée par une abondance de la production. Des séances de travail, notamment au sein de la filière oléicole, sont programmées dans le cadre des travaux de la chambre agricole pour s'enquérir des préoccupations des producteurs de la région de Sig, liées à l'irrigation, explique le président de l'association de wilaya des producteurs d'olives, et membre du conseil interprofessionnel de la filière oléicole, Benyettou Nasser, qui ajoute que les producteurs ont bénéficié de larges parts d'eau pendant la saison agricole, ayant donné une grande production des olives en quantité et en qualité, contrairement à d'autres régions de la wilaya de Mascara, en raison de la rareté de l'eau. La campagne de cueillette des olives dans la région de Sig, faut-il le souligner, a enregistré l'embauche de 50.000 ouvriers. La wilaya de Mascara compte au total, 19 mille hectares d'oliveraies, dont 500 hectares constituant des nouvelles plantes dans la région de Sig, entrées en phase de production, et 1.200 autres hectares concernent aussi des nouvelles plantes dans le cadre des programmes des services de la conservation des forêts et des services agricoles.