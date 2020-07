MASCARA : 6939 infractions aux mesures barrières en 20 jours

Dans le cadre des mesures préventives contre la lutte du Covid-19 et en concrétisation des axes du plan sécuritaire établi par les services de sûreté de wilaya de Mascara et ce, afin de veiller aux respect des différentes mesures prises et décisions émises par les autorités publiques, à travers l’intensification des contrôles des différentes activités commerciales ainsi que les mesures sanitaires à travers les espaces publics, les services sécuritaires ont recensé, à travers leur secteur de compétence depuis le début de l'application des mesures de confinement, 6939 infractions à l'encontre de contrevenants transmises à la justice. Pour le détail : 711 contraventions pour infractions aux règles d'hygiène et désinfection des locaux à l'encontre de propriétaires de commerces, 1045 contraventions relatives aux mesures de distanciation physique, 872 contraventions relatives à la publication des barrières de prévention dans les des espaces publics, et 3435 contraventions relatives au non port du masque. S’ajoutent à cela, le retrait de 219 registres de commerce et 376 autorisations de transport. Le respect des différentes mesures nécessaires reste obligatoire afin d'éviter la contamination avec cette dangereuse épidémie.