MASCARA : 5982 véhicules contrôlés en août

Au cours du mois d’août dernier, 83 descentes dans les refuges des criminels ont été effectués par les services de police de la sûreté de la wilaya de Mascara, ciblant plusieurs points jugés sensibles et suspects à travers le tissu urbain des daïras de la wilaya en vue de neutraliser les délinquants et les présenter à la justice. C'est ainsi, que 101 policiers des différents services ont été déployés et l’opération a touché 95 lieux suspects et a abouti à l’examen d’identité de 737 personnes et au contrôle de 5982 véhicules. Parmi les points ciblés, on trouve les quartiers sensibles avec 14 opérations, les marchés et lieux publics avec 32 opérations, et autres différentes zones avec 49 opérations. 74 individus impliqués dans divers délits et infractions, ont été arrêtés et présentés devant la justice qui a placé 38 d’entre eux en détention alors que les autres ont bénéficié des différentes formules de libération. 20 personnes ont été arrêtées pour port d’armes blanches prohibées, et 45 autres pour détention et trafic de stupéfiants et psychotropes, dont 25 ont été placés en détention. Les mêmes opérations ont permis l’arrestation de 6 individus recherchés par la justice.