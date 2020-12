MASCARA : 5 individus arrêtés pour vente de tabac contrefait

Suite à des renseignements faisant état d'un suspect stockant une quantité de tabac à chiquer contrefait (chemma), dans le garage de son domicile familial au centre-ville de Mascara, les éléments de la brigade de recherche et d’intervention relevant de la sûreté de wilaya, ont après un plan minutieux appréhendé deux véhicules chargés de tabac à chiquer. Leur contrôle administratif et sécuritaire a permis la saisie dans le premier véhicule de 48.000 unités de la dite substance, tandis que le second véhicule transportait 145.200 autres unités. L’enquête avec les deux suspects arrêtés a abouti à l’identification de leur fournisseur âgé de 45 ans, et de deux autres individus propriétaires de la marchandise saisie. Il s’est avéré aussi que les factures présentées aux éléments de la police étaient falsifiées et ne concordaient pas avec les produits saisis. Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice.