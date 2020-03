MASCARA : 4 arrestations et saisie de stupéfiants

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la troisième sûreté urbaine de Mascara ont réussi à démanteler une bande de malfaiteurs, composée de cinq trafiquants âgés entre 21 et 38 ans, avec la saisie d’une quantité de plus de 50 grammes de kif traité et de 34 comprimés hallucinogènes de diverses marques, ainsi que des armes blanches prohibées et des sommes d’argent, revenu de ce trafic illicite. L’opération a eu lieu lors d’une descente effectuée par les éléments de la PJ à Khessibia, suite à une demande d’intervention de la part d’un citoyen. L’un des suspects, âgé de 21 ans, a été arrêté. Une quantité de kif traité pesant 50 grammes, 04 comprimés hallucinogènes et une somme d’argent ont été retrouvés en sa possession. Il a été conduit au siège de la troisième sûreté urbaine où une enquête a été ouverte aboutissant à l’identification de ses quatre complices avec l’arrestation de trois d’entre eux et la saisie de 0,9 grammes de kif traité, de 34 comprimés hallucinogènes, et d’une somme d’argent ainsi que des armes blanches prohibées. Une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des quatre suspects arrêtés, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné leur placement en détention, tandis que leur cinquième complice reste en fuite.