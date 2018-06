MASCARA : 332 logements seront attribués le 27 du mois de ramadan

En concrétisation du programme du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika et sous l’égide du wali de la wilaya, M. Lebka Mohamed, la wilaya de Mascara sera au rendez vous lors de la 27eme journée du Ramadhan pour la remise de clefs de logements sociaux locatifs à 260 familles pour la commune d’Oued Taria, 72 clefs de logements promotionnels assistés au niveau de la commune de Mascara et la remise de 1377 arrêtés d’aides à l’habitat rural dont 65 arrêtés pour la commune d’Ain Fares, 30 pour Zahana, 104 pour Ouerd El Abtal, 156 pour Tighennif, 214 pour Ghriss, 51 pour Oued Taria, 87 pour Bouhanifia, 129 pour Mohamadia, 145 pour Hachem, 99 pour Oggaz, 78 pour Sig, 82 pour Tizi, 102 pour El Bordj et 35 pour Mascara. Cette opération a été programmée avec la célébration de Leilat El Qadr à la grande satisfaction de la population de la wilaya qui a connu cette année un grand soulagement avec l’attribution de différents quotas de logements dans ses différents types.