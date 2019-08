MASCARA : 32 familles relogées

Après la démolition du dernier bidonville existant au niveau de la commune de Mascara, ce lieu que l’on appelle « chelfaouas » puisque habitait par un important nombre de gens venant de la ville de Cheliff, 32 familles ont été relogées au niveau de la cité Medjeber, un important dispositif a été mobilisé pour cette opération qui s’est déroulée dans de très bonnes conditions, un matériel important a été réquisitionné et mis à la disposition des familles pour le transport de leurs biens vers leurs nouvelles maisons. La protection civile et les éléments de la sureté dans ces différentes sections sont restés sur place jusqu'à l’achèvement de l’opération déménagement et la démolition des baraques.