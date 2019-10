MASCARA : 3 individus arrêtés pour cambriolage d’un local commercial

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la sixième Sûreté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter trois individus dont une femme, âgés entre 19 et 31 ans, impliqués dans un vol de l’intérieur d’un local commercial et dissimulation d’objets volés, et ce suite à une plainte reçue par la Brigade de la part de la victime indiquant que son local commercial sis au faubourg Medber avait été cambriolé par des individus inconnus, lesquels ont ciblé une somme d’argent, un lecteur CD, et une quantité de tabac. Les éléments de la brigade ont ouvert une enquête pour élucider l’affaire. En effet, ils ont réussi après exploitation des données obtenues à travers les investigations, à récupérer l’appareil électronique volé, et à identifier et arrêter le principal suspect dans l’affaire âgé de 19 ans. Les éléments du service ont arrêté deux autres individus pour dissimulation d’objets volés. Après accomplissement des procédures d’enquête sur les faits qui leur sont reprochés, une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné le placement de l’auteur du vol en détention.