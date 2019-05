MASCARA : 3 individus arrêtés et des munitions saisies à Ain Farès

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la sureté de daïra d’Ain Fares à Mascara ont réussi à arrêter trois individus âgés entre 34 et 38 ans, avec la saisie d’une quantité de munitions réelles de calibre 12 utilisées pour les armes de cinquième catégorie, et ce, lors d’un barrage de sécurité dressé au niveau de la sortie Nord de la ville, où les éléments de la Brigade ont adressé un signal de halte à un véhicule suspect en vue de le soumettre au contrôle et à l’examen d’identité des passagers. Or, le conducteur a refusé de se soumettre en prenant la fuite après s’être débarrassé d’un sac en plastique non loin du barrage de sécurité. Dans le sac il y avait une quantité de 70 cartouches de munitions réelles de calibre 12. Les éléments de la Sureté de Daïra ont ensuite collaboré avec ceux de la Gendarmerie Nationale lesquels sont parvenus à arrêter le véhicule suspect avec trois individus à bord, et les ont remis entre les mains des services de la sureté de daïra d’Ain Fares. Une fois les procédures d’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des suspects, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice.