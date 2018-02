MASCARA : 3 dealers arrêtés et saisie près d’un demi-kilo de kif

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la sixième sureté urbaine de Mascara ont réussi à neutraliser trois dealers âgés entre 33 et 51 ans avec la saisie d’une quantité de 05 plaquettes de kif traité pesant au total 492,7 grammes, ainsi qu’une somme d’argent revenu de cette activité illicite d’un montant de plus de 56 millions de centimes. L’arrestation a eu lieu suite à l’exploitation de renseignements parvenus aux éléments de la Brigade indiquant que deux individus transportaient une quantité de drogue à bord de leur véhicule à l’effet de la revendre dans la ville de Mascara. Les contrôles de véhicules ont été intensifiés, ce qui a permis aux éléments de la police, lors d’un barrage dressé au niveau de l’accès Nord-est de la ville de Mascara, d’arrêter les deux suspects à bord d’un véhicule. La fouille a permis de mettre la main sur 05 plaquettes de kif traité pesant au total 492,7 grammes et une somme d’argent de plus de 56 millions. Les deux mis en cause ont été conduits au siège de la sixième sureté urbaine où une enquête a été ouverte à leur encontre sur les faits qui leur sont reprochés. L’enquête a permis d’établir l’implication de deux autres individus dans l’affaire, l’un d’eux a pu être arrêté alors que l’autre reste en état de fuite. Une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des trois suspects arrêtés en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui les a placés en détention.