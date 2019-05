MASCARA : 3 dealers arrêtés et du kif saisi

Les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants relevant du service de wilaya de police Judiciaire à la sureté de wilaya de Mascara ont réussi à neutraliser trois trafiquants de stupéfiants âgés entre 29 et 37 ans, avec la saisie d’une quantité de 279 grammes de kif traité et des sommes d’argent revenus de cette activité criminelle. L’arrestation a eu lieu lors d’une descente effectuée par les éléments de la Brigade au niveau de l’entrée de la ville d’Ain Farès, après exploitation de renseignements indiquant que des individus suspects transportaient une quantité de drogue à bord d’un véhicule à l’effet de la revendre. Un point de contrôle a été dressé à l’entrée de la ville, où le véhicule en question a été intercepté en vue d’être contrôlé ainsi que de procéder à l’examen d’identité de ses passagers. L’un des suspects a tenté de prendre la fuite en se débarrassant de trois plaquettes de drogue pesant au total 279 grammes de kif traité. Il a été arrêté et conduit en compagnie de ses deux complices au siège de la brigade où une enquête a été ouverte. Une procédure judiciaire a ensuite été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice.