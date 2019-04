MASCARA : 3 dealers arrêtés en possession de psychotropes

Les éléments de la brigade de recherche et d’Intervention relevant du service de wilaya de police judiciaire à la sureté de wilaya de Mascara ont réussi à neutraliser trois trafiquants de substances psychotropes âgés entre 28 et 33 ans, avec la saisie d’une quantité de 60 comprimés hallucinogènes et d’une somme d’argent revenue de ce trafic illicite. L’arrestation a eu lieu au niveau d’un point de contrôle dressé par les éléments de la Brigade à un accès de la ville de Mascara où un véhicule a été suspecté. Il s’agit d’un taxi qui a été arrêté pour contrôle et examen d’identité des occupants. Deux individus se trouvaient à bord en compagnie du conducteur. Les éléments de la Brigade ont retrouvé en possession de l’un d’eux une quantité de 60 comprimés de psychotropes et une somme d’argent. Ils ont été conduits au siège de la Brigade où une enquête a été ouverte aboutissant à l’identification du fournisseur principal des deux suspects, ainsi qu’à son arrestation. Une fois les procédures d’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des trois suspects, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui les a placés en détention.