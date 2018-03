MASCARA : 3 arrestations et saisie de 1200 unités d’alcool

Les éléments de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) relevant de la sûreté de Wilaya de Mascara poursuivent leurs descentes contre les vendeurs illicites de boissons alcoolisées. En effet, ils ont réussi à neutraliser trios vendeurs frauduleux âgés entre 23 et 58 ans avec la saisie de 1227 unités, et ce, suite à l’exploitation de renseignements indiquant qu’un des suspects transportait une quantité de boissons alcoolisées à l’effet de la revendre de façon illicite dans la ville de Mascara. Un barrage de sécurité a été dressé au niveau de l’entrée Nord- Ouest de la ville afin de procéder au contrôle des véhicules suspects. L’attention des policiers a été attirée par un individu qui a effectué une manœuvre dangereuse tentant de s’échapper au contrôle de police en empruntant un chemin non bitumé, abandonnant le véhicule et prenant la fuite avec son compagnon. Dans le véhicule, les policiers ont mis la main sur une quantité de 1227 unités. Une enquête a été ouverte aboutissant à l’arrestation du premier suspect âgé de 32 ans et l’identification de ses trois complices, dont deux ont été arrêtés et le troisième demeure en fuite. Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui a placé deux suspects en détention alors que le troisième a bénéficié d’une citation directe. Les recherches demeurent actives pour arrêter le quatrième suspect.