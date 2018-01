MASCARA : 278 foyers raccordés au gaz de ville

Le wali de Mascara s’est rendu , lors d’une visite , au niveau de la localité de Menouar pour donner le coup d’envoi du raccordement des 278 familles au gaz naturel, un projet qui a couté au trésor public la somme de 19,832 MDA et dont le citoyen est appelé à payer la somme symbolique de 10.000 DA payable en 5 tranches de 2000,00 DA. Par ailleurs, 6 autres communes seront branchées d’ici l’été prochain. Par la même occasion, le wali s’est rendu au niveau de la station d’essence de la localité pour instruire son propriétaire de procéder à sa rénovation. Cette station disait il méritait un réaménagement de fond en comble et dans l’immédiat sinon, elle sera tout simplement fermée. Un délai d’une semaine est accordé avant fermeture. Le wali s’est rendu par la suite au niveau de la localité d’Ould El Hadj pour l’inauguration d’un terrain de proximité gazonné pour les jeunes du douar, ensuite c’est la visite de la ville d’El Bordj chef lieu de la Daïra, le chef de l’exécutif a visité les aménagements opérés sur la source « Ain Zone DEY) où il s’est enquit de la situation de cet endroit un peu délicat sur le plan terrain et qui mérite une analyse des sols avant tout travaux. L’endroit peut abriter une infrastructure si les terrains s’avèrent stables, mais il faut coute que coute préserver la source. Puis, c’est la visite du centre CFPA, qui a été réceptionné mais qui manque d’équipements, cette infrastructure a été réalisée pour la somme de plus de 35O millions de DA et demeure inexploitée faute d’équipements, 400 millions de DA lui a été consacré pour son équipement afin qu’elle soit inaugurée au mois de février 2018 prochain.