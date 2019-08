MASCARA : 27 tonnes de peaux de moutons collectées

L’entreprise de gestion des centres d’enfouissement technique de la wilaya de Mascara a réussi à collecter, à l’occasion de l’Aid El Adha, 4588 peaux de moutons, pour un poids global de 27,54 tonnes, a-t-on appris ce jeudi auprès du directeur général de cet établissement, Safir Zahir. Le même responsable a indiqué à l’APS que son établissement, en collaboration avec l’entreprise de collecte des déchets ménagers de la wilaya de Mascara et les services de la commune de Mascara, ont collecté, durant les deux jours de l’Aid El Adha, 4.588 peaux de moutons d’un poids total de 27,54 tonnes dont 610 unités collectées par les services de la commune de Mascara et 316 unités, par l’entreprise de ramassage des déchets ménagers. Le reste a été ramassé par une équipe relevant du centre de tri des déchets de la commune d’El Keurt et des équipes des centres d’enfouissement technique des communes de Tighennif et Sig.