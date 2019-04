MASCARA : 24 dealers écroués au mois de mars

Les éléments de la police de sureté de wilaya de Mascara mènent une lutte sans merci contre le trafic de drogue (kif et autres comprimés de psychotropes) et sa consommation. A cet effet, ils sont parvenus au mois de Mars dernier, de mettre hors d’état de nuire quelque 31 dealers, impliqués tous dans une vingtaine d’affaires, liées au trafic de drogue. Les opérations d’arrestation se sont soldées également par la saisie de 2, 79 kg de kif traité et 668 comprimés de psychotropes. Notons à ce sujet, que 24 des inculpés ont été mis en détention préventive en attendant leur comparution en cours, alors que les 7 autres ont été libérés. Rappelons également qu’au mois de février, 38 affaires avaient été traitées et ont abouti à l'arrestation de 62 individus.