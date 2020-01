MASCARA : 203 arrêtés de curage attribués aux fellahs

Le wali de Mascara, M. Hadjri Derfouf a procédé au niveau du palais des congrès de la wilaya de Mascara à l’attribution de 203 arrêtés de curage aux fellahs de la wilaya. Cette opération qui a débuté au mois d’octobre 2019 pour 70 puits a atteint à ce jour l’attribution de 273 arrêtés de curage, et devra atteindre 625. Dans ce contexte, le wali déclare que 92 autres arrêtés sont au stade de la signature et seront attribués prochainement, ceci dans le but d’encourager les fellahs à se mobiliser et produire plus. Ces arrêtés sont conditionnés, disait le Wali par la condition que les fellahs appliquent le goutte à goutte et l’aspersion afin d’éviter le gaspillage des eaux. La nappe phréatique est à son bas niveau, surtout qu’il y a un manque de pluviométrie.