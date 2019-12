MASCARA : 192 millions de cts nécessaires mensuellement pour les retraités de la wilaya

Lors d’un point de presse animé au niveau de la CNR de la wilaya de Mascara, le directeur de la caisse M.Cherif Mokhtar a communiqué devant les représentants des différents quotidiens présents les statistiques de la caisse nationale des retraites (CNR) de la wilaya de Mascara, qui sont au nombre de 75.281 retraités dont 4606 domiciliés au niveau des Banques, 70.559 au niveau du CCP et 166 perçoivent leurs pensions par mandat. Pour l’année 2019 a déclaré le directeur, la caisse a traité 3600 dossiers déposés et a effectué la révision de 8.325 pensions, comme elle a délivré 25.430 attestations de revenu, 5.124 attestations de non affiliation à la caisse et a traité et régularisé 6.795 dossiers d’allocations familiales. Toujours dans le cadre social, la caisse a mis sur pied un service d’assistance sociale dont la mission est de rendre visite aux retraités septuagénaires étant dans le besoin. Jusqu’à présent 224 retraités ont été visités. D’autre part, la CNR a bénéficié dans son organigramme d’une cellule de communication qui sera un trait d’union entre la caisse et ses différents partenaires, à travers laquelle doit aboutir toute information au retraité. Le but de la cellule, c’est la communication et l’accompagnement du retraité qui se trouve dans le besoin pour connaitre ses droits. Pour faciliter aux retraités de se rapprocher de la caisse, un nouveau bureau a été ouvert au niveau de la Daïra de Zahana . Notons que deux autres, suivront au niveau de la daïra de Bouhanifia et la daïra d’Oued Taria, soit un total de 7 caisses ouvertes à travers le territoire de la wilaya. La CNR a également bénéficié du système de numérisation du secteur par l’intégration du système G.E.D. (Gestion Electronique des Dossiers) où 34.000 dossiers seront traités à fin 2020. Les services de la CNR s’améliorent de jour en jour, ce qui facilite la tache à l’ensemble des retraités.