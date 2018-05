MASCARA : 19103 candidats aux examens de fin de cycle primaire

19023 candidats se présentent ce 23 Mai 2018 aux épreuves de l’examen de la fin du cycle primaire à travers 160 centres d’examen où ils seront encadrés par 4501 surveillants du cycle primaire réquisitionnés pour l’opération. Parmi ces candidats figurent deux non voyants, Tandis que pour l’examen du B.E.M qui aura lieu du 28 au 30 mai 2018 à travers 54 centres, 13252 candidats dont 346 candidats libres et qui seront encadrés par 7031 Profs du cycle moyen, deux aveugles y participeront à l’examen. Pour l’examen du BAC, 11776 candidats dont 3438 candidats libres répartis entre 45 centres d’examen et encadrés par 8183 surveillants tous des profs du cycle secondaire et 11 centres avancés que va encadrer 99 observateurs. Selon le Directeur de la D.E.W, 3 centres ont été choisis pour la correction, il s’agit du lycée Djamel Eddine El Afghani Mascara pour le BAC, le lycée Mekkioui Mamoun pour le B.E.M et le lycée Mahiedine Benmostefa Errachidi Mascara pour la correction des examens de fin du cycle primaire. Pour la réussite des examens de fin d’année, le D.E.W a organisé une série de rencontres de sensibilisation avec les chefs de centres et les économes en application des instructions du Ministère de l’enseignement National pour une bonne préparation des examens dans les différents compartiments en particulier au niveau des centres du côté financier et organisationnel et a donné des instructions aux chefs de centres pour la création d’une atmosphère enthousiaste aux candidats chose qui pèse sur le moral durant les épreuves.