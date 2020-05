MASCARA : 14 familles relogées dans le cadre de la RHP

La daïra de Mascara a procédé durant la nuit du 9 au 10 Mai au relogement de 14 familles dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP). L’opération s’est déroulée dans de bonnes conditions, mais les trois familles exclues de ce relogement, ont manifesté pour protester contre la décision de la daïra. Les raisons de cette décision selon nos sources ; pour la première famille, celle-ci est composée d’homme et sa sœur qui voulaient chacun un logement selon les dires des responsables, or, qu’il est prévu un logement pour les deux personnes. La seconde famille est une femme qui occupe le logement de son frère qui est propriétaire de l’habitation. On nous apprend que ce logement était occupé par une locataire qui a été exclue quelques mois seulement avant l’opération, donc la femme en question ne figure pas sur la liste. Les personnes exclues ont manifesté sur place, les éléments de l’ordre public sont intervenus et restés sur place durant toute la soirée. L’habitation devait en principe être démolie dans la soirée ou le lendemain comme le prévoient les autorités locales.