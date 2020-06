MASCARA : 124 milliards de centimes de créances impayées à l'ADE

Elles sont réparties en premier lieu sur les ménages qui cumulent une créance de 67 milliards de centimes, représentant un taux de 51% de la créance globale de l'unité, et celle de administrations 36% avec un montant de 42 milliards de centimes, ainsi que celle des artisans et activités tertiaires qui est de 2 milliards de centimes, celle des commerçants, 3 milliards de centimes et celle des travaux et prestations s’élevant à 10 milliards de centimes. Le directeur de l'ADE unité de mascara, fait savoir qu'à l'occasion de la saison estivale de l'année en cours, une feuille de route spéciale a été tracée à savoir; l'assurance de la stabilité de distribution en eau potable en qualité et en quantité, l'assurance aussi de la communication permanente avec l’ensemble des abonnés, leur facilitant le paiement des factures à travers les 96 agences postales implantées à travers la wilaya de Mascara, ce mode de paiement qui a un taux d’évolution de 97% de paiement, ajoutez à cela la programmation des travaux de renforcement de l’ancien système (pose pompes, réfection station Fergoug etc...), et pose de pompes de secours en commençant par les stations importantes, sans oublier la mobilisation de camions citernes pour assurer la distribution de l’eau à domicile en cas d’incident ou du besoin et l'assurance d’un stock minimum en pompes et pièces hydrauliques pour l’intervention à temps en cas de coupures d’eau. Rappelons qu'une opération de nettoyage, de désinfection de l’ensemble des points de production et de distribution dont 266 réservoirs, est en cours ainsi que les analyses bactériologiques et physico-chimique pour atteindre 312 tests par jour.