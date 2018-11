MASCARA : 120 motos mises en fourrière en Octobre

Dans le cadre de leurs activités visant à préserver le calme et la sécurité publique, les services de police de la sécurité publique relevant de la sureté de wilaya de Mascara ont saisi durant le mois d’octobre dernier 120 motocycles. Le chef de la cellule de communication et des relations publiques a indiqué que les services de la sureté de wilaya se focalisent dans leurs opérations sur la lutte contre les comportements négatifs et toutes formes de troubles causés et autres manœuvres dangereuses par les motocyclistes, ce qui a entrainé 08 accidents corporels durant le mois d’octobre dernier. Par le biais de ces mesures, les éléments des brigades de circulation routière relevant du service de wilaya de la sécurité publique ont immobilisé 120 motos en conséquence d’infractions au code de la route, dont 35 cas de non port du casque, 19 cas de défaut d’attestation d’assurance, 21 cas d’invalidité de l’attestation d’assurance, 29 cas de défaut de l’attestation d’habilitation, 14 cas de défaut de présentation des papiers ainsi que d’autres cas tels que le défaut de silencieux. Les motos saisies ont alors été placées au parc A.P.C en plus des mesures nécessaires prises contre les contrevenants.