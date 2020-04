MASCARA : 11 personnes guéries du covid-19 quittent l'hôpital

Onze nouveaux malades atteints du coronavirus ont quitté l'hôpital "Yssaad Khaled" de Mascara, après avoir reçu le traitement adéquat, selon un communiqué rendu public, qui porte le nombre des cas guéris à ce jour à 27 personnes ayant été atteintes du covid-19 ayant regagné leurs domicile, à la grande joie et soulagement des leurs et celle du staff médical et paramédical, en attendant le dépistage une seconde et dernière fois d'autres malades guéris, avant d'être libérés dans les prochains jours. Notons dans ce cadre que la wilaya de Mascara enregistre jusqu'à présent 42 cas confirmés d'infection du coronavirus, et quatre décès.