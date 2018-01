MASCARA : 11 personnes arrêtées après un meurtre

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la sûreté de Daïra de Tighennif ont arrêté 11 individus âgés entre 22 et 33 ans, dont une femme, impliqués dans un homicide dont a été victime un trentenaire. Les faits remontent à la fin du mois de décembre écoulé, lorsque les services de la Sureté de Daira ont reçu un appel des services hospitaliers de Tighennif indiquant qu’un individu ayant reçu des coups de poignard et avait été transféré à l’hôpital Universitaire d’Oran avant de rendre l’âme des suites de ses blessures. Les éléments de la Brigade de Police Judiciaire ont ouvert une enquête ayant abouti en un temps record à l’arrestation du suspect principal âgé de 33 ans. La suite de l’enquête a permis d’arrêter les dix autres suspects dont une femme. Il s’est avéré alors que le crime avait eu lieu lors d’une beuverie dans un domicile lorsque le suspect avait asséné à la victime des coups de poignards qui lui ont couté la vie. L’enquête a permis aussi d’établir l’implication des autres suspects pour les motifs de non dénonciation d’un crime et dissimulation de preuves. Une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des suspects qui ont été présentés devant le parquet du tribunal de TIghennif, lequel a renvoyé le dossier au juge d’instruction qui a placé le suspect principal et deux autres suspects en détention alors que les autres ont été placés sous contrôle judiciaire.