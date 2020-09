MASCARA : 10 milliards de cts pour rénover le stade de l'Unité Africaine

Le ministère de la jeunesse et des sports a alloué dix milliards de centimes pour le projet de rénovation du stade de l'Unité Africaine de Mascara, nous a confié monsieur Meziane Kaddour le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mascara. Ce stade, dont l'inauguration remonte à 34 ans, a vu ses équipements se dégrader de plus en plus. C'est alors que plusieurs chantiers, toutes spécialités confondues, seront lancés dans quelques jours, et dont les travaux prendront un mois pour que l'édifice puisse accueillir de nouveau les différentes compétitions. Le premier volet sera consacré à la réhabilitation des tribunes et sa contenance de vingt mille places, de la tribune officielle, et des cabines de presse réservées aux journalistes pour travailler dans de bonnes conditions.. Les vestiaires, de leur côté, connaîtront un nouveau look, avec la réparation des armoires, des douches et des toilettes. Comme il est programmé aussi la réalisation d'un tunnel pour l'accès au terrain, la réfection des bancs des remplaçants et des staffs techniques, afin de mieux les sécuriser. Le stade sera doté d'un tableau d'affichage électronique conçu selon les normes internationales, et de caméras de surveillance au niveau des vestiaires. Dans un autre registre, selon le DJS Kaddour, le ministère de tutelle prendra aussi en charge, le matériel d'entretien de la pelouse à savoir : un tracteur, une planteuse et une tondeuse.