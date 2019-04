MASCARA : 1 kg de kif saisi en pleine autoroute

Les éléments de la gendarmerie nationale de la wilaya de Mascara ont pu mettre la main sur un kilogramme de kif traité. En effet, selon une source bien informée, les éléments de la gendarmerie nationale, lors d’un barrage dressé sur l’Autoroute ‘’est-ouest’’ à hauteur de la localité de Ras Ain Amirouche, sont parvenus à mettre la main sur un kg de kif traité que transportait un jeune dans son véhicule vers la ville de Mascara. Selon les déclarations du mis en cause, cette substance a été rejetée et qu’il a récupéré. Après la fin de l’enquête, le mis en cause a été présenté devant la justice pour répondre des délits qui lui ont été reprochés.