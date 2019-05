MASCARA : 05 individus arrêtés pour vente de psychotropes

Les éléments des brigades de police judiciaire relevant de la sureté de wilaya de Mascara ont réussi à neutraliser cinq trafiquants de substances psychotropes, âgés entre 21 et 35 ans, avec la saisie d’une quantité de ces substances toxiques à savoir 34 comprimés hallucinogènes et de sommes d’argent revenus de ces activités illicites. Ceci a eu lieu lors de deux descentes, où les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la sureté de daïra de Tighennif sont parvenus à arrêter quatre dealers et à saisir 24 comprimés hallucinogènes ainsi qu’une somme d’argent, après exploitation de renseignements au sujet de l’activité de l’un des suspects âgé de 35 ans, lequel écoulait ces substances au sein des jeunes à travers les quartiers de la ville de Tighennif. Il a été placé sous surveillance à proximité de son domicile avant d’être arrêté. Il avait en sa possession une somme d’argent. La perquisition de son domicile a permis de trouver une quantité de 24 comprimés de psychotropes qui fut saisie ainsi qu’une somme d’argent. Il y a eu par la suite l’arrestation des trois autres suspects qui ont entravé le travail de la police. Par ailleurs, les éléments de la sixième sureté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter un trafiquant âgé de 25 ans, après l’avoir placé sous surveillance au niveau d’un quartier de la ville de Mascara. Le mis en cause a été pris en flagrant délit de détention de 10 comprimés hallucinogènes et d’une somme d’argent. Il a été conduit au siège du service pour enquête sur les faits qui lui sont reprochés. Des procédures judiciaires ont été instruites à l’encontre des cinq suspects, en vertu desquelles ils ont été présentés devant la justice.