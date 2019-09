MASCARA : 04 dealers arrêtés et près de 200 g de kif saisis

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, les éléments de la Brigade de lutte contre les stupéfiants relevant du Service de Wilaya de la Police Judiciaire à la Sureté de Wilaya de Mascara ont réussi à neutraliser une bande de malfaiteurs composée de quatre individus, âgés entre 26 et 33 ans, avec la saisie d’une quantité de ces substances toxiques, et ce, suite à l’exploitation de renseignements indiquant qu’un suspect transportait une quantité de drogue à bord de son véhicule touristique dans le territoire de la wilaya de Mascara. Un plan parfait a été mis en place, et toutes les mesures légales ont été prises, ce qui a permis d’appréhender le véhicule en question, à bord duquel se trouvait le suspect. Deux plaquettes de drogue, d’un poids total de 199,4 grammes, dissimulées parfaitement dans le véhicule ont été retrouvées, ainsi qu’une somme d’argent revenu du trafic illicite de stupéfiants. Le suspect a été conduit au siège du service pour l’accomplissement des procédures d’enquête lesquelles ont permis d’arrêter ses trois complices. Une procédure judiciaire a été instruite à leur encontre, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant le parquet du tribunal de Mascara qui a ordonné le placement de deux d’entre eux en détention.