MASCARA : 03 personnes, sauvées d’une asphyxie

Trois personnes dont deux femmes et un enfant ont échappés à une asphyxie au monoxyde de carbone qui échappait d’un chauffage. Les personnes sont âgées respectivement de 46, 21 et 11 ans. Les victimes se trouvaient au sein d’une habitation, sise à la cité des 5O logements, relevant de la localité de Ghriss. L’intervention à temps des éléments de la protection civile leur a été salutaire et leur a servi de subir les premiers soins sur place et d’être évacuées par la suite vers l’établissement public hospitalier de Ghriss où ils demeurent en observation médicale.