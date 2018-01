MASCARA : 03 dealers arrêtés

Les éléments des brigades de police judiciaire relevant de la Sureté de wilaya de Mascara ont réussi à neutraliser 03 dealers de psychotropes âgés entre 17 et 36 ans, dont un mineur, avec la saisie d’une quantité de 38 comprimés, ainsi que des armes blanches et des sommes d’argent fruit de ces activités illicites, et ce, suite à deux descentes. La première opération a permis de saisir 30 comprimés d’hallucinogènes et l’arrestation d’un mineur, et ce, lors de patrouilles de sécurité effectuées par les éléments de la première sureté urbaine à travers les rues de Mascara où leur attention a été attirée par trois individus qui ont été immédiatement approchés, or l’un d’eux a pris la fuite après s’être débarrassé de trois plaquettes contenant 30 comprimés de psychotropes. Les dits comprimés ont été saisis et une enquête a été ouverte permettant d’arrêter le suspect, à l’encontre duquel une procédure judiciaire a été instruite. Par ailleurs, les éléments de la Brigade de Police judiciaire relevant de la Sureté de Daïra de Ghriss ont réussi à arrêter deux dealers âgés de 25 et 36 ans, après exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite des suspects dans la ville de Ghriss. Les mis en cause ont été placés sous surveillance avant que l’un d’eux ne soit arrêté. Une somme d’argent a été retrouvée en sa possession. Le domicile du suspect arrêté a été perquisitionné, ce qui a permis de saisir 08 comprimés de psychotropes et deux armes blanches, et d’arrêter son acolyte. Les procédures d’enquête ont alors été accomplies à leur encontre, ils ont ensuite été présentés devant la justice qui les a placés en détention.