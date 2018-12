MARSEILLE (FRANCE) : Une Algérienne tuée au gaz lacrymogènes

Une ressortissante algérienne, âgée de 80 ans, est morte asphyxiée par les gaz lacrymogènes utilisés par les forces anti-émeute mobilisées pour contenir la manifestation des Gilets jaunes à Marseille, en France, a rapporté la chaîne de télévision Ennahar. Cette victime de la répression des manifestations des Gilets jaunes habitait depuis de longues années à Marseille. “La dame était en train de fermer ses volets pour éviter les fumées de bombes lacrymogènes lorsqu’un projectile l’a heurtée au visage, ont indiqué ces sources. Transportée à l’hôpital de la Timone puis à l’hôpital de la Conception, elle y a été opérée mais est décédée “d’un choc opératoire”, a déclaré le procureur de la République à Marseille, Xavier Tarabeux. “On a retrouvé chez elle des plots de grenades”, a précisé le procureur. Mais à ce stade, on ne peut pas établir de lien de cause à effet entre la blessure et le décès”, a précisé M. Tarabeux. Une autopsie doit être pratiquée lundi.