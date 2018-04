MAROC : Un député appelle à l’intervention armée contre l’Algérie

L’Algérie doit «se préparer à toutes les options, y compris l’intervention militaire» si elle ne cesse pas de soutenir le Polisario au Sahara occidental, a déclaré un député marocain, le 1 avril 2018, cité par le site d’information hespress.com. Le député marocain Aadi Bouarfa du Parti authenticité et modernité (PAM), a appelé les autorités de son pays à intervenir militairement contre le Front Polisario et l’Algérie. S’exprimant devant la presse avant-hier dimanche, Aadi Bouarfa a ainsi estimé que « le Maroc doit envoyer un message à l’Algérie, qui est concernée par cette question (du Sahara occidental, ndlr) depuis le début. L’Algérie doit respecter les principes du bon voisinage, sinon le Maroc sera prêt à toutes les éventualités, parmi lesquelles l’intervention militaire ». À rappeler que la question du Sahara Occidental, dont le territoire est occupé par le Maroc depuis le milieu des années 1970, reste le principal sujet de divergence entre l’Algérie et le royaume chérifien, provoquant nombre de crises politiques entre les deux pays.