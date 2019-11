MAROC : Un Algérien arrêté par la police à Casablanca

Les éléments de la direction générale de la Sûreté de Casablanca ont arrêté, lundi, 11 novembre, un ressortissant algérien pour son implication présumée dans des vols par effraction dans un établissement hôtelier, rapportent plusieurs médias marocains. Selon les mêmes sources, le ressortissant algérien a été arrêté par la police marocaine à Casablanca, dans un quartier appelé Anfa. Les services de l’ordre reprochent à ce présumé coupable des vols par effraction. En effet, les investigations ont montré son implication dans divers vols signalés au sein d’un établissement hôtelier classé. D’après les informations de l'enquête préliminaire, cet homme de 56 ans a procédé discrètement et sans violenter les occupants de ces chambres, puisqu'il s'assurait que personne ne soit à l’intérieur des chambres avant de passer à l'acte. Ce quinquagénaire se rendait dans un hôtel, ouvrait les portes avec un tournevis, et accédait aux pièces. Il fouillait ensuite les chambres de l’hôtel pour s’emparer de tout ce qui a de la valeur, à savoir les bijoux et les sommes d'argent. Les mêmes sources ont précisé que les opérations de palpation de sécurité ont permis de trouver sur le suspect, l’outil utilisé pour briser les loquets et ouvrir les chambres de l’hôtel. Le responsable de cet hôtel a immédiatement déposé une plainte. Le prévenu, un Algérien établi au Maroc, a été arrêté et placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que les circonstances liées à cet acte criminel.