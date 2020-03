MAROC : Les ressortissants algériens bloqués rapatriés aujourd'hui

Les ressortissants algériens qui se trouvent actuellement bloqués au Maroc, environ une centaine, seront rapatriés aujourd'hui, a annoncé samedi le ministre de Transport dans une conférence de presse. Farouk Chiali a précisé que la liste de ces ressortissants sera établie par le consul d'Algérie à Dr El Beida et que le transfert se fera par liaison aérienne directe en Alger et Rabat ou Alger, Rabat, via Tunis. Pour rappel, plusieurs ressortissants algériens se sont retrouvés bloqués à l’aéroport de Casablanca, au Maroc. En effet, les passagers ont été surpris par la décision des deux gouvernements algérien et marocain de suspendre les vols entre les deux pays, afin d’arrêter la progression du coronavirus. Pris de panique, les Algériens ont sollicité l’ambassade d’Algérie au Maroc pour exposer leur problème. Alors que leurs vols vers l’Algérie était prévu pour la journée de vendredi 13 mars, les passagers algériens ont été informés par les services aéroportuaires que le vol Casablanca – Oran était annulé. Et pour cause : la décision des gouvernements algériens et marocains de geler tous les vols entre le Maroc et l’Algérie à cause du coronavirus.