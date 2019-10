MARINE ALGERIENNE : Des missiles Kalibr Club-S testés

La Marine algérienne vient de procéder à la destruction de cibles terrestres en tirant des missiles de croisière depuis deux sous-marins Kilo 636, récemment achetés à la Russie, indique un communiqué de la Défense. Selon le site Menadefense, les missiles utilisés sont des Kalibr de type Club-S. En effet, à Oran, la Marine algérienne a testé, pour la deuxième fois dans des manœuvres avec munitions réelles, ses deux derniers sous-marins de classe Kilo 636 acquis auprès de la Russie, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Cet exercice, le premier du genre à concerner des objectifs terrestres, s’est déroulé sous la supervision du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) et vice-ministre de la Défense nationale, précise le MDN. Le «chef d’état-major de l’Armée nationale populaire a supervisé l’exécution d’un exercice de tirs avec missiles, depuis deux sous-marins contre des cibles terrestres», indique le communiqué, précisant que «cet exercice a pour but de s’assurer du degré d’efficacité opérationnelle de ces deux sous-marins». «Ainsi, le tir a été effectué avec succès en détruisant les cibles terrestres avec une grande précision, ce qui constitue une nouvelle réussite et l’un des fruits de la bonne maîtrise des équipages, des différents équipements et armements, et confirme, également, le progrès et la disponibilité opérationnelle atteints par les unités des Forces navales algériennes ces dernières années», souligne le communiqué.