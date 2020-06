MARHOUM(SIDI BEL ABBES) : Refus de la commutation d'un CEM en école primaire

Dans une lettre collective, dûment rédigée et signée, et dont ''Réflexion" détient une copie, les présidents d'une quinzaine d'associations locales, membres de la société civile et autres citoyens de Marhoum,100 km au sud de Sidi Bel Abbes, se sont élevés ces derniers jours à l'unanimité, pour refuser une décision prise lors d'une réunion prise par une commission mixte composée du Chef de la Daïra et du P/APC de Marhoum, du DEW de Sidi Bel Abbès, des directeurs d'écoles primaires et de l'inspecteur d'administration de la circonscription territoriale de Ras -El-Ma. ''Monsieur le Wali, soulignent-ils dans la lettre, nous tenons respectueusement et pour la seconde fois ,à porter à votre connaissance que la réunion en question a été tenue le 18 juin dernier ,en l’absence des premières personnes concernées de la ville de Marhoum et notamment les représentants des sages de Marhoum ,ceux des parents d'élèves et des associations locales. Les présents à ladite réunion auraient discuté longuement en vue de décider de la commutation du CEM Cheikh Bouhafs en quatrième école primaire, ajoutent les pétitionnaires apparemment mécontents, en déclarant qu'ils rejettent catégoriquement cette résolution tout à fait contraire à la réglementation. A cet effet, nous vous prions, en tant que premier responsable de l'exécutif de wilaya, d’intervenir dans les plus brefs délais, afin de trouver une solution juste et équitable à ce quiproquo ne pouvant causer que malaise et confusion dans la ville.