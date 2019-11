MARHOUM (SIDI BEL ABBES) : Manque criard de transport scolaire pour les enfants des nomades

Des dizaines de nomades établis dans l'immense Daïra de Marhoum, 110 km au sud de Sidi Sidi Bel Abbès, se disent dans l'expectative actuellement et ne savent à quel saint se vouer ou se dévouer, "à cause, lancent certains d'entre eux, du manque criard de transport scolaire, un véritable casse-tête auquel sont confrontés nos enfants scolarisés dans les différents établissements de la ville pastorale". ''Ce problème de manque ou d'insuffisance en matière de minibus chargés du ramassage scolaire, serait devenu l'une des causes principales de leur échec scolaire ainsi que de la déperdition dans leur vie" ,expliquent d'autres parents visiblement mécontents en rappelant que l'école ou le collège ne se trouverait qu'à quelques encablures des tentes, et que leurs enfants ont pleinement droit à la scolarisation et au transport même s'ils habitent dans les zones éparses. Ayant frappé vainement à toutes les portes des responsables et élus locaux , ces nomades ont tenu à adresser l'ultime SOS au wali afin de venir à leur rescousse ,le priant de trouver une solution juste et équitable en matière de transport scolaire, pour combler les insuffisances dans ce domaine sensible.