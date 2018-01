MARHOUM (SIDI BEL ABBES) : Les P.E.S du lycée menacent l’administration

Des professeurs lycée Berriah Allal de Marhoum, 110 km au sud de Sidi Bel Abbes et qui se disent membres du Cnapest, ont observé jeudi, un sit-in en guise de soutien à l'un de leurs collègues, dont le cours qu'il donnait aux élèves fut subitement entravé par l'intrusion en salle de classe, du censeur et d'un conseiller pédagogique, a-t-on appris de sources concordantes. Ces derniers, selon nos sources, sans se soucier de la concentration des élèves, les auraient surpris et soumis à une influence coercitive en contrôlant leurs tenues, notamment le tablier. Cet agissement n'a pas été du goût, ni du P.E.S ni de ses élèves pris dans un embarras sans précédent et en plein cours! Un sit-in a ainsi été observé par un groupe d'enseignants voulant faire part de leur mécontentement ,face à ce comportement dit inopportun ,plutôt une immixtion de deux responsables, selon les protestataires, interpellant le premier responsable du secteur pour intervenir ,dans le but de trouver un dénouement à cette affaire qu'ils considèrent comme une véritable source de préoccupations, "sinon, ont-ils lancé, d'autres voies réglementaires seront prises", faisant probablement allusion à une grève illimitée.