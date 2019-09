MARHOUM (SIDI BEL ABBES) : À quand l'ouverture de la station d'épuration des eaux usées?

Telle est la question que se posent constamment les habitants de Marhoum, chef-lieu de Daïra, 110 km à l'extrême sud de Sidi Bel Abbès. Des citoyens de cette ville à vocation pastorale et en plein essor socio-économique, ont tenu à rappeler que l'Etat algérien a débloqué des sommes d'argent colossales pour remettre en marche la machine du développement local et réaliser ces infrastructures. "Dans cette optique, diront des représentants de quartier, une enveloppe financière de 15 milliards a été versée des caisses de l'État pour la mise en exploitation dans cette Daïra, d'une station d'épuration des eaux usées, dans la partie est et devant profiter aux populations locale et riveraine. Un second projet inhérent aux travaux d'aménagement du marché de proximité, a nécessité, selon les interlocuteurs, une enveloppe financière considérable. Aujourd'hui, ni la station d'épuration ni moins encore le marché, n'ont été mis officiellement en service, pour des raisons indéterminées"! D'autres intervenants renchérissent :"A cela, il serait nécessaire de dénoncer ces projets ambitieux annulés ou abandonnés, laissant Marhoum livrée à l'anarchie, à l'image du siège intercommunal des impôts, dont les travaux auraient d'ailleurs consommé plus de 02 milliards de centimes. ......pour être finalement mis à l'abandon total. Les plaignants tiennent tout de même à lancer un S.O.S au wali, Mr Ahmed Abdelhafid Sassi qui s'est déjà rendu à deux reprises à Marhoum pour s'enquérir des différents chantiers de travaux et se mettre à l'écoute des préoccupations citoyennes.