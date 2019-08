MARHOUM (SIDI BEL ABBES) : 30 quintaux de blé et 300 bottes de foin ravagés par le feu

Un violent incendie s'est déclaré dimanche dernier, au niveau du parc communal de Marhoum ,110 km à l'extrême sud de Sidi Bel Abbès, apprend-on d'une source bien informée. Lors de ce sinistre, indique la même source, pas moins de 30 quintaux de blé dur, 300 bottes de foin et 02 générateurs électriques ont été ravagés par les flammes attisées vraisemblablement par la chaleur torride et le sirocco, un vent très chaud provenant du Sahara. D’autres sources autorisées soulignent qu'un court circuit serait à l'origine de l'incendie qui, heureusement, n’a fait aucune victime et a été circonscrit par les agents de la protection civile.Une enquête a tout de même été déclenchée par les éléments des services sécuritaires territorialement compétents pour connaître les causes exactes du feu survenu subitement.