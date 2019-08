MARCHE PUBLIC D’AIN EL TURCK : Les commerçants agacés par le commerce informel

Cette déplorable situation s'est accentuée plus particulièrement à l’approche de la rentrée scolaire, qui a vu un déferlement sans égal de marchands ambulants, inondant le souk. Face à cette invasion, de nombreux marchands, occupant des box au sein du marché et activant légalement, se sont plaints de la concurrence déloyale des marchands informels qui squattent le reste des coins, dont la majeure la majeure partie au marché, et qui s’installent sans crier gare auprès de leurs étals. Fatigués de subir les retombées de cette concurrence déloyale des marchands installés, illicitement, aux abords de leurs commerces, ils viennent d'adresser une correspondance aux autorités concernées. Ils dénoncent le retour en force du commerce informel, quelques mois seulement, après la grande opération menée par les services de la daïra qui avait permis de libérer ces axes squattés.. Notons à ce sujet que, l'occupation illicite de l'espace public a, depuis des années, constitué un véritable casse-tête pour les autorités publiques. A Oran, les différentes tentatives menées par les responsables locaux visant à éradiquer le phénomène n'ont pas donné les résultats attendus. Après les multiples opérations de chasse, effectuées depuis près de 3 ans, des tables d'étalage, illicitement installées dans les différents marchés des communes ont refait surface. Ces opérations avaient nécessité la mobilisation de grands moyens des communes et des services de sécurité pour lutter contre l'informel. Malheureusement, certains clients restent si aguichés par ces étals du marché informel qui active aux abords des marchés publics, en proposant une marchandise à des prix légèrement inférieurs, chose qui ne cesse de les attirer.